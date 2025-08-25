Vereadora é atacada com café quente e unhadas em Nova Andradina

A vereadora Gabriela Delgado (MDB), de Nova Andradina, foi vítima de uma agressão na manhã desta segunda-feira (25), enquanto caminhava próximo à Câmara Municipal. Segundo relatos, uma mulher entre 40 e 50 anos lançou café quente contra a parlamentar e, em seguida, desferiu arranhões em seu rosto, arrancando inclusive uma unha.

Populares que presenciaram a cena intervieram rapidamente, contiveram a agressora e acionaram a Polícia Militar. A suspeita não possui qualquer vínculo com Gabriela e teria apresentado um surto psicológico no momento do ataque. A parlamentar sofreu ferimentos no rosto e no pescoço e será submetida a exame de corpo de delito. A agressora foi levada à delegacia local para esclarecimentos.

Gabriela lamentou o ocorrido e deve seguir com atendimento médico. O caso segue em apuração pelas autoridades.