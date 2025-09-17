quarta-feira, 17/09/2025

Vereadora critica ausência da Prefeitura em debate sobre Rua 14 de Julho

Durante audiência na Câmara Municipal de Campo Grande, Luiza Ribeiro destacou a omissão da gestão municipal na organização de um dos principais pontos culturais e econômicos da cidade.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) criticou a ausência da Prefeitura de Campo Grande na audiência pública realizada nesta quarta-feira (17), que discutiu propostas para a organização da Rua 14 de Julho. O encontro, promovido pelo vereador Jean Ferreira (PT), reuniu representantes de bares, ambulantes, artistas, moradores e autoridades de segurança.

Para Luiza, a gestão municipal tem se ausentado de responsabilidades básicas. “A lavagem das calçadas após eventos é o mínimo. Como a Prefeitura não consegue fazer isso?”, questionou. Ela ressaltou que a omissão prejudica a manutenção de um espaço que hoje se destaca como polo de cultura, lazer e economia.

Durante o debate, foram apresentadas propostas como o fechamento da via aos fins de semana e a regularização dos ambulantes. A vereadora defendeu mais presença institucional: “A participação social é fundamental, mas a Prefeitura precisa assumir seu papel”.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

