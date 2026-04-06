Vereador Ronilço Guerreiro cobra execução de emenda para UPA Coronel Antonino

Parlamentar alerta sobre impacto em pacientes e profissionais

O vereador Ronilço Guerreiro voltou a cobrar da Prefeitura de Campo Grande a execução da emenda parlamentar de R$ 100 mil destinada à climatização da enfermaria da UPA Coronel Antonino, recurso assegurado pelo Fundo Municipal de Saúde (FIS) para compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado. A iniciativa surgiu após visita do parlamentar à unidade, quando constatou, junto a servidores e usuários, que a enfermaria funcionava sem climatização, prejudicando o atendimento, especialmente em dias de altas temperaturas. Guerreiro reforça que a demora compromete a efetividade do investimento público e destaca que a climatização é essencial para o bem-estar de pacientes e profissionais.

“Não podemos mais ficar esperando, essa é uma reivindicação legítima da comunidade”, afirmou. O vereador promete fiscalizar o andamento do processo até a conclusão do edital e instalação dos equipamentos. A expectativa é que a medida garanta um ambiente mais adequado e confortável para todos os usuários do sistema público de saúde. A população pode acompanhar e registrar demandas pelos canais digitais do Gabinete Virtual e do Gabinete de Rua do parlamentar.