segunda-feira, 12/01/2026

Vereador Otávio Trad inicia 2026 em pleno exercício do mandato

Foto: Assessoria de Imprensa do Vereador

O vereador Otávio Trad iniciou o ano de 2026 em pleno exercício do mandato, cumprindo agenda de reuniões, atendimentos à população e encaminhamento de solicitações de melhorias para diferentes regiões da cidade.

Entre os principais assuntos debatidos estão as demandas relacionadas ao IPTU, além de pedidos por melhorias de infraestrutura, como limpezas de praças, iluminação pública e tapa buracos.

De acordo com o parlamentar, o início do ano é um período estratégico para intensificar o contato com os bairros e organizar as principais pautas que serão trabalhadas ao longo do mandato. “Nosso compromisso é estar presente, ouvir as pessoas, levar essas demandas para dentro da Câmara e encaminhar ao Executivo”, afirma. O parlamentar reforça que segue atuando de forma próxima à população, fiscalizando os serviços públicos e atento às ações do Executivo.

