Vento Forte Derruba Galpão em Escola de Pedro Juan Caballero

Foto: #UrundeyFM

Na última terça-feira (19), um forte vento atingiu Pedro Juan Caballero e derrubou parte do galpão da Escola Fundamental nº 458 “Mariscal Francisco Solano López”, no bairro Guaraní. A estrutura, que tinha cerca de 20 anos, nunca recebeu manutenção adequada devido ao alto custo, segundo a diretora Zunilda Vargas. Felizmente, o incidente ocorreu fora do horário de aula, e nenhum aluno ficou ferido.

O galpão era o local preferido dos estudantes para recreação, o que torna o prejuízo ainda mais sentido pela comunidade escolar. A diretora lamentou a perda, mas destacou a gratidão por não haver vítimas. Um dia antes da tempestade, pais e a Associação de Cooperadores Escolares (ACE) iniciaram melhorias nos degraus laterais do galpão, demonstrando o compromisso coletivo com a escola.

Agora, a escola busca alternativas para reparar os danos e restabelecer um espaço seguro para as atividades recreativas dos alunos, contando com o apoio da comunidade para superar o desafio.

