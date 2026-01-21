quarta-feira, 21/01/2026

Vaticano avalia convite de Trump ao Papa para Conselho de Paz

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gregorio Borgia/AP

O papa Leão XIV recebeu oficialmente o convite para integrar o “Conselho de Paz”, iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretende reunir líderes mundiais para promover estabilidade global. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, afirmou que o tema exige reflexão e tempo para uma resposta adequada. “Recebemos o convite, o papa também o recebeu, e estamos analisando cuidadosamente”, disse Parolin. Outros líderes, como Luiz Inácio Lula da Silva, Viktor Orbán e Mark Carney, também foram convidados. Inicialmente voltado para a reconstrução da Faixa de Gaza, o conselho poderá atuar em outras regiões, segundo a Casa Branca. A participação permanente exige contribuições de até US$ 1 bilhão.

A decisão do Vaticano será acompanhada de perto por observadores internacionais, considerando os impactos diplomáticos e simbólicos. O convite desperta debates sobre a relação entre instituições religiosas e fóruns políticos. Especialistas destacam a importância de avaliar cuidadosamente a posição do papa diante de conflitos globais. A iniciativa de Trump já provoca discussões sobre estratégia, poder e influência internacional.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

