Vander Celebra acordo histórico para resolver conflito de terras em Antônio João

O Deputado Vander Loubet celebrou um acordo histórico que encerrou um conflito de 25 anos entre indígenas e produtores rurais em Antônio João, firmado no STF. O entendimento envolve o Governo Federal, o Governo do Estado, lideranças indígenas e produtores, promovendo a paz no campo.

O acordo estabelece que o Governo Federal pagará R$ 27,8 milhões pelas terras. Além de uma indenização de R$ 102 milhões, com contribuição do estado de R$ 16 milhões. O governador de MS Eduardo Riedel destacou a importância do diálogo durante as negociações.

Esse marco é visto como uma vitória para os Guarani-Kaiowá e oferece segurança jurídica para os produtores, representando um passo importante na resolução de disputas fundiárias em Mato Grosso do Sul.