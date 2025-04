UCP-PJC abre inscrições para 2º semestre letivo em 2025

A Universidade Central do Paraguai (UCP), sede Pedro Juan Caballero, iniciou oficialmente um novo período de inscrições abertas para o segundo semestre letivo, oferecendo aos estudantes nacionais e estrangeiros uma excelente opção para cursar a faculdade de Medicina em um ambiente acadêmico e geográfico único.

A instituição conta com duas sedes principais na cidade de Pedro Juan Caballero, localizada na fronteira seca com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil. Essa particularidade geográfica transforma as duas cidades em uma comunidade integrada, sem barreiras visíveis, o que permite aos estudantes residir no Brasil e estudar no Paraguai com total comodidade.

Pedro Juan Caballero e Ponta Porã surgiram às margens da Laguna Punta Porã, atualmente em território paraguaio, e juntas formam uma região binacional com forte integração social, cultural e econômica. Essa situação singular possibilita o livre trânsito de pessoas entre as duas cidades, até mesmo a pé, já que os campi da universidade estão localizados a apenas 400 metros da linha internacional.

Os alunos que escolhem essa região de fronteira para estudar Medicina podem morar em Ponta Porã e aproveitar a proximidade, o transporte acessível e até adquirir motocicletas no Paraguai por um custo reduzido, garantindo uma mobilidade prática e econômica. Isso é possível graças a um acordo bilateral entre Paraguai e Brasil, que facilita o trânsito livre de veículos de pequeno porte entre os dois países.

Uma experiência acadêmica e cultural completa

Além da localização privilegiada, Pedro Juan Caballero se destaca pela sua rica fusão cultural, com forte influência brasileira na gastronomia. Produtos típicos como o tradicional cafezinho e outros itens da culinária brasileira são facilmente encontrados em supermercados locais, com preços acessíveis e métodos de pagamento modernos, como o sistema QR Code e outras formas aceitas no mercado brasileiro.

No quesito segurança, as duas cidades fronteiriças estão entre as mais seguras da região, permitindo que os moradores circulem tranquilamente a qualquer hora do dia.

Infraestrutura de ponta a serviço da medicina

A Universidade Central do Paraguai – sede Pedro Juan Caballero oferece uma infraestrutura acadêmica de alto nível. Suas instalações incluem um moderno centro tecnológico com equipamentos de última geração, laboratórios de anatomia, histologia e patologia, além de uma biblioteca física com mais de 3.000 exemplares, biblioteca virtual e sala de informática com acesso à internet 24 horas por dia.

A universidade também dispõe de cinco clínicas escola, uma delas (a Clínica Central) de alta complexidade, equipada com mais de 100 especialistas em diversas áreas da saúde. Conta ainda com um centro de simulação de alta fidelidade, atlas anatômicos em 3D e espaços complementares como praças de alimentação, área cultural infantil e uma equipe de atendimento em urgências e emergências.

O novo plano de estudos do curso de Medicina na UCP está baseado em 11.000 horas-aula, oferecendo uma formação completa desde o primeiro semestre, tanto na parte teórica quanto prática. Além disso, os alunos contam com suporte técnico, pedagógico e psicológico, com profissionais disponíveis 24h por dia.

As Ligas Universitárias também são parte essencial da formação, ajudando os estudantes a se prepararem com antecedência para a especialidade médica que desejam seguir após a graduação.

Uma escolha respaldada por qualidade e compromisso

Com mais de 220 professores, médicos e especialistas ativos, a Universidade Central do Paraguai – sede Pedro Juan Caballero se consolida como uma das melhores opções no exterior para estudar Medicina, unindo excelência acadêmica, tecnologia de ponta, ambiente multicultural e uma localização estratégica no coração da América do Sul. UCP-PJC Inscripciones al +55 67 99677 0757 – www.medicinaucp.com