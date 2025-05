TSE torna Álvaro Urt inelegível e cidade terá nova eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira (29) manter a inelegibilidade do prefeito eleito de Bandeirantes, Álvaro Urt (PSDB). O recurso apresentado por Urt foi negado por unanimidade pelos sete ministros da Corte, que também determinaram a realização de novas eleições no município.

A decisão encerra as esperanças do político de reassumir o cargo, após ter sido cassado pela Câmara Municipal em 29 de setembro por improbidade administrativa. Mesmo com a condenação, ele concorreu e venceu as eleições de 2020 e 2024, mas foi impedido de assumir em ambas as ocasiões.

A condenação imposta pela Câmara exige o cumprimento de oito anos de inelegibilidade, prazo que se encerra apenas em 2028. Com o julgamento no TSE, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) será responsável por definir a nova data do pleito suplementar em Bandeirantes.

A decisão gerou grande repercussão entre os moradores da cidade, que agora aguardam orientações sobre o novo processo eleitoral. Esta é a segunda vez que Bandeirantes terá que escolher um novo prefeito após Urt vencer e não assumir.