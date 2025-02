Trump chama Zelenski de “ingrato” em reunião na Casa Branca

Em um tenso encontro no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente, J.D. Vance, discutiram com o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, a respeito das promessas de paz feitas por Vladimir Putin. Zelenski, que visitava Washington para firmar um acordo sobre exploração de minerais na Ucrânia, questionou a confiança nas promessas do líder russo, citando o histórico de descumprimentos.

Trump, em tom firme, retrucou que Putin nunca quebrou acordos com ele. A situação ficou ainda mais tensa quando Trump chamou Zelenski de “desrespeitoso”, enquanto Vance o acusava de não demonstrar gratidão pelas ajudas dos EUA. “Você já disse ‘obrigado’ uma vez?” questionou Vance. No auge da discussão, Trump ameaçou interromper as negociações, dizendo: “Ou você fecha o acordo, ou estamos fora”.