TRÊS LAGOAS: Prefeitura realiza avaliações pré-cirúrgicas para zerar fila de cirurgias ortopédicas, em parceria com governo do estado

Mais uma etapa do mutirão de avaliações pré-operatórias para cirurgias ortopédicas foi realizada, nesta quinta-feira, dia 10 de julho, desta vez, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. Júlio Maia. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue trabalhando para zerar a fila de espera por cirurgias ortopédicas, para isso firmou a parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para o “Programa MS Saúde”.

A ação atendeu 34 pacientes que estão na fila para cirurgias, previstas para ocorrer entre os meses de agosto e setembro, nos municípios de Brasilândia e Bataguassu. Para garantir mais conforto e acessibilidade à população, a SMS viabilizou junto ao Governo do Estado a realização das avaliações em Três Lagoas, evitando que os pacientes tivessem que se deslocar para outras cidades. O atendimento foi conduzido pelo ortopedista Vinicius Medina Guimarães, que veio especialmente para o mutirão.



Uma das pacientes atendidas foi a cozinheira Gercina Odete Souza, de 65 anos, moradora do Bairro Paranapungá. Após sessões de fisioterapia que proporcionaram alívio temporário para as dores no ombro, Gercina aguarda a cirurgia com um novo olhar. “Confesso que estava bastante apreensiva em relação à cirurgia, especialmente sobre o pós-operatório e o processo de recuperação. Mas após conversar com o médico, me senti muito mais tranquila. Ele esclareceu todas as minhas dúvidas e isso fez toda a diferença. Agora, estou confiante e ansiosa pelo dia da cirurgia”, compartilhou.



Essa mobilização integra uma série de ações da Prefeitura para acelerar o acesso a cirurgias especializadas. No fim do mês passado, outro grupo com 23 pacientes foi até Bataguassu para avaliações semelhantes.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, a gestão tem trabalhado para ampliar a cobertura de atendimentos em todas as áreas da saúde, principalmente nas que enfrentam maior demanda reprimida. “Estamos empenhados em eliminar as filas de espera, seja com recursos próprios, seja por meio de parcerias com programas estaduais e regionais. Já conseguimos, em anos anteriores, zerar a fila por cateterismo e angioplastia. Agora, nosso foco está na ortopedia cirúrgica, iniciando pelas cirurgias de ombro e joelho”, destacou Juliana.