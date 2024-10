TRE-MS disponibiliza “Cartilha de Crimes Eleitorais 2024”

Documento contém as principais informações sobre crimes eleitorais e procedimentos de segurança

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) disponibilizou para as Eleições 2024 a Cartilha de Crimes Eleitorais. Elaborada pela Comissão Permanente de Segurança do TRE-MS, o documento visa dar instruções acerca de crimes eleitorais e procedimento policial pertinente à atuação dos agentes de segurança no domingo de votação.

A cartilha possui apenas caráter orientativo e tende a auxiliar a atuação das forças policiais na repressão aos ilícitos eleitorais, bem como na garantia da segurança dos eleitores no exercício de sua cidadania, e também dos mesários, auxiliares, servidores e juízes eleitorais a fim de que possam trabalhar com segurança e tranquilidade.

Além de explicar os principais procedimentos de segurança, como o flagrante delito eleitoral, o documento também expõe os principais tipos de crimes eleitorais e elucida o que caracteriza cada um dos delitos, como a corrupção eleitoral, boca de urna, transporte irregular, dano e destruição da urna eletrônica, dentre outros.

Para acessar a cartilha, clique no link.