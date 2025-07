Profa. Dra. Bernadete Gatti discute indicadores educacionais e o papel dos coordenadores pedagógicos em palestra online promovida pela UEAP

Na tarde de quarta-feira, 2 de julho, a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) realizou uma palestra online com a renomada Profa. Dra. Bernadete Gatti, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). O evento será transmitido ao vivo pelo canal UEAP TV no YouTube.

Com o tema “Indicadores Educacionais, qualidade da educação e o papel dos coordenadores pedagógicos”, a palestra integra o Curso de Aperfeiçoamento de Coordenadores Pedagógicos da UEAP, e contará com a mediação da Profa. Dra. Daniele Dias, da própria instituição.

A atividade foi aberta ao público, com foco especial nos discentes do curso de aperfeiçoamento, mas também estende o convite a educadores e interessados em políticas educacionais. Os participantes da live terão direito a certificação.

A palestra faz parte de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da UEAP, por meio do projeto TransformAção, em parceria com a Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica (IEA-USP), e conta com o apoio do GEPPED (Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Gestão Escolar) e da Roda Educativa.

A participação da professora Bernadete Gatti, referência nacional em pesquisa educacional, trouxe importantes reflexões sobre os desafios atuais da educação básica no Brasil, especialmente no que diz respeito ao uso de indicadores para a melhoria da qualidade do ensino e ao fortalecimento do papel estratégico dos coordenadores pedagógicos nas escolas.