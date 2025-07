Beto Pereira visita APAE de Camapuã e elogia projeto sustentável

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) retornou à APAE de Camapuã nesta quinta-feira (3) e destacou a evolução da instituição, que há dez anos recebeu uma emenda sua para a compra de equipamentos ainda em uso. A visita também marcou o conhecimento de um projeto inovador de sustentabilidade.

A APAE, que atende mais de 50 alunos com deficiência, mantém uma horta irrigada com água reaproveitada de tanques de criação de tilápias, unindo produção de alimentos e educação ambiental. O sistema, baseado em princípios de hidroponia, chamou a atenção do parlamentar.

“Essa horta sustentável é um exemplo de como inovação e cuidado social podem caminhar juntos”, afirmou Beto. Ele foi recebido pelo presidente da entidade, Gustavo Borges, e demais colaboradores.

Na ocasião, Beto também se reuniu com lideranças locais para discutir novos investimentos em benefício do município.