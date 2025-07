Pepinos comercializados no CECAF têm cultivo delicado e atenção redobrada ao solo

O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (CECAF), na CEASA/MS, concentra as frutas, verduras e legumes cultivados por 125 produtores da agricultura familiar

O CECAF (Centro de Comercialização da Agricultura Familiar), na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), concentra as verduras e legumes produzidos por 125 apaixonados pelo campo. Cada hortaliça é fruto da paciência, do cuidado e do respeito que cada agricultor tem pelos ciclos de produção. O produtor Marcos Vieira é um deles.

O cultivo delicado do pepino – É em uma propriedade arrendada, a poucos quilômetros do perímetro urbano, na saída para Sidrolândia, que ele tira o sustento da família produzindo pepinos. Entre as variedades cultivadas por Marcos está o pepino japonês. O cultivo da hortaliça exige uma série de cuidados, especialmente com a terra.

As mudas são cultivadas dentro de estufas e plantadas em um sistema de cochos, para que as raízes não tenham contato direto com o solo. A medida é necessária para evitar a proliferação de nematoides, um tipo de verme que pode comprometer toda a produção.

O clima frio, o excesso de irrigação e até o nível de sombra sobre as mudas devem ser controlados para não comprometer a colheita. O ciclo de produção do pepino japonês dura, em média, 90 dias. Passado esse período, o processo é reiniciado do zero: preparo da terra, manutenção das estufas, plantio das mudas, irrigação e colheita.

Além dos pepinos comum e japonês, o Marcos também cultiva pimentão verde e abobrinha. Ele é um dos produtores mais “fiéis” do CECAF, ele abastece o espaço com mercadorias quase diariamente. São, em média, 1,6 tonelada de pepino por semana. Todas as manhãs, ele sai de casa no Bairro Aero Rancho e percorre 11 km até a propriedade, onde passa o dia adubando, carpindo e embalando as hortaliças que são levadas ao CECAF, na CEASA/MS. É um esforço trabalhoso, mas gratificante, garante o produtor.

Importância do CECAF para agricultura familiar – Somente neste ano, o CECAF já comercializou 78 toneladas de pepino. Em todo o ano passado foram 177 toneladas da hortaliça comercializados. O CECAF funciona como um grande mercado, onde os produtores oferecem suas mercadorias para supermercados, restaurantes e o consumidor final. O principal diferencial é o preço justo e a qualidade indiscutível. Como o CECAF é uma referência para as empresas, o espaço facilita o contato entre os produtores e possíveis clientes, explica Marcos.

“Eu já saio daqui com 80%, 90% da minha mercadoria vendida. A maioria dos meus clientes são supermercados que já conhecem o meu trabalho e buscam meus produtos no CECAF. O que sobra, eu consigo vender lá mesmo”, comenta. Só na CEASA/MS, Marcos já tem quase 10 anos de história. Para além de concentrar o que é produzido por apaixonados pelo campo, como Marcos, por meio do CECAF, a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) presta a assessoria necessária para assuntos pertinentes à rotina fundiária.

Durante visita à propriedade do agricultor, o engenheiro agrônomo do escritório regional da Agência em Campo Grande, Roger Almeida, fez observações e apontou medidas que podem ajudar a aumentar a produtividade do agricultor.

Também foi o momento de atualizar o cadastro de Marcos junto ao CECAF. A visita técnica também foi acompanhada pela coordenadora do CECAF e conselheira fiscal da CEASA/MS, Tânia Minussi. “Essa proximidade do CECAF com os produtores rurais é fundamental para fortalecer a agricultura familiar, garantir a qualidade dos alimentos oferecidos e promover o desenvolvimento sustentável do campo, levando em conta as especificidades de cada produtor. Sabemos da dedicação e do carinho que eles têm com cada produto que comercializam no CECAF, e valorizamos isso”, conclui Tânia.