terça-feira, 25/11/2025

TRANSPORTES COLETIVOS: Consórcio Guaicurus recebeu da prefeitura e vale será liberado amanhã

Milton
Publicado por Milton

A prefeitura de Campo Grande liberou na manhã desta quarta-feira (26) um pagamento de R$ 1,7 milhão para o Consórcio Guaicurus e amanhã será liberado o vale dos funcionários dos Transportes Coletivos de Campo Grande que importa em aproximadamente 1,6 milhão de reais. O Sindicato da classe estava preparando a publicação que seria feita hoje convocando paralisação para amanhã, portanto: “Não haverá greve” garantiu o Consórcio Guaicurus a instantes atrás à nossa reportagem.

Já o Governo do Estado nos comunicou que o acordo feito na crise passada será liberado na data aprazada, portanto: governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande trabalham para normalizar a situação do Transporte Coletivo em nossa Capital.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Lei: Dia Estadual de Reflexão e Memórias pelas vítimas de Feminicídio é instituído em MS

ANELISE PEREIRA - 0
A partir desta terça-feira (18), Mato Grosso do Sul tem instituído toda a data de 16 de fevereiro como o Dia Estadual de Reflexão...
Leia mais

Gianni Nogueira destaca apoio a mulheres vítimas de violência

Milton - 0
A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, realizou uma visita institucional ao Instituto ACIESP na última segunda-feira (24), em Campo Grande. A instituição desenvolve ações...
Leia mais

Flamengo desembarca em BH com clima de decisão

Milton - 0
O Flamengo chegou a Belo Horizonte na noite desta segunda-feira, pronto para o confronto decisivo contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Com a delegação...
Leia mais

Dr. Victor Rocha convoca Comitê Gestor da Sesau

Milton - 0
A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande realizou uma reunião extraordinária nesta terça-feira (18), convocada pelo presidente do colegiado, vereador Dr....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia