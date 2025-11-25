TRANSPORTES COLETIVOS: Consórcio Guaicurus recebeu da prefeitura e vale será liberado amanhã

A prefeitura de Campo Grande liberou na manhã desta quarta-feira (26) um pagamento de R$ 1,7 milhão para o Consórcio Guaicurus e amanhã será liberado o vale dos funcionários dos Transportes Coletivos de Campo Grande que importa em aproximadamente 1,6 milhão de reais. O Sindicato da classe estava preparando a publicação que seria feita hoje convocando paralisação para amanhã, portanto: “Não haverá greve” garantiu o Consórcio Guaicurus a instantes atrás à nossa reportagem.

Já o Governo do Estado nos comunicou que o acordo feito na crise passada será liberado na data aprazada, portanto: governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande trabalham para normalizar a situação do Transporte Coletivo em nossa Capital.

