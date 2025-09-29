Tragédia na BR-163: Caminhoneiro morre carbonizado em colisão entre carretas

Um grave acidente envolvendo duas carretas matou um caminhoneiro no início da tarde desta segunda-feira (29), na BR-163, saída para Três Lagoas. A vítima, que conduzia uma carreta carregada de soja, ficou presa às ferragens e teve o corpo carbonizado.

Segundo a PRF, o acidente ocorreu quando o motorista tentou desviar de uma carreta-caçamba que teria acessado a rodovia repentinamente. Ao tentar evitar a colisão, o motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com outra carreta, que transportava fertilizantes.

A polícia acredita que a vítima morreu no momento do impacto. O outro motorista foi socorrido e levado para atendimento médico, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da concessionária Motiva Pantanal estão no local. A pista segue interditada, com trânsito lento e desvio sendo feito na região.

Imagens das câmeras de monitoramento foram solicitadas para apurar as causas do acidente.