segunda-feira, 29/09/2025

Tragédia na BR-163: Caminhoneiro morre carbonizado em colisão entre carretas

PRF acredita que vítima morreu no impacto ao tentar desviar de outra carreta; pistas seguem interditadas na região

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gabi Cenciarelli

Um grave acidente envolvendo duas carretas matou um caminhoneiro no início da tarde desta segunda-feira (29), na BR-163, saída para Três Lagoas. A vítima, que conduzia uma carreta carregada de soja, ficou presa às ferragens e teve o corpo carbonizado.

Segundo a PRF, o acidente ocorreu quando o motorista tentou desviar de uma carreta-caçamba que teria acessado a rodovia repentinamente. Ao tentar evitar a colisão, o motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com outra carreta, que transportava fertilizantes.

A polícia acredita que a vítima morreu no momento do impacto. O outro motorista foi socorrido e levado para atendimento médico, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da concessionária Motiva Pantanal estão no local. A pista segue interditada, com trânsito lento e desvio sendo feito na região.

Imagens das câmeras de monitoramento foram solicitadas para apurar as causas do acidente.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat traz ao público vagas disponíveis para 156 profissões nesta quinta-feira 

ANELISE PEREIRA - 0
A quinta-feira (25) chega com muitas oportunidades para profissionais que buscam uma colocação no mercado de trabalho em Campo Grande. De acordo com o...
Leia mais

Lula empossa representantes da sociedade no novo conselho ambiental

Milton - 0
O presidente Lula dará posse nesta sexta-feira (26) aos membros do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte...
Leia mais

Ex-diretor do FBI é indiciado após pressão de Trump

Milton - 0
O ex-diretor do FBI, James Comey, foi formalmente acusado na quinta-feira (25) por obstrução de justiça e declarações falsas, segundo o Departamento de Justiça...
Leia mais

Zé Teixeira reforça compromisso e atende demandas de Ivinhema

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, demonstrou mais uma vez seu olhar atento às necessidades...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia