Traficante é preso em Chapadão na BR-060

A PRF realizou uma grande apreensão de drogas na sexta-feira (5), em Chapadão do Sul, totalizando 388 Kg. Durante fiscalização na BR-060, os policiais abordaram uma caminhonete Toyota/Hilux que chamou atenção. No interior do veículo, foram apreendidos diversos fardos de maconha.

O motorista afirmou que havia retirado a droga em Campo Grande e pretendia transportá-la até Chapadão do Sul. Entre a carga apreendida, estavam 380 Kg de maconha e 8 Kg de skunk, uma variação mais potente da droga. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil local, junto com o veículo e os entorpecentes.

A PRF reforça que ações como essa são fundamentais para reduzir o tráfico na região.

