Traficante é preso com cocaína na BR-262

Na madrugada desta quarta-feira (8), uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de 1 quilo de cocaína na BR-262, em Corumbá (MS). O entorpecente estava escondido em um compartimento oculto dentro de um veículo VW Gol, conduzido por um homem de 25 anos, que foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio montado nas proximidades do Buraco das Piranhas. Os policiais suspeitaram do automóvel após o motorista realizar uma manobra brusca ao avistar a barreira policial, tentando mudar de direção. O carro foi perseguido e posteriormente interceptado.

Durante a vistoria, os agentes localizaram os pacotes de droga no interior do painel do carro. O suspeito confessou que havia pego a cocaína em Corumbá e que a entregaria em Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde o homem permanece à disposição da Justiça. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Exército Brasileiro, dentro da Operação Tempestade no Oeste III.

A população pode colaborar com denúncias anônimas através do telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido e o atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.