Trabalhador é soterrado em Bataguassu



Amigo ajuda a salvar vítima durante escavação de fossa na zona rural

Um trabalhador ficou soterrado enquanto escavava uma fossa na zona rural de Bataguassu na manhã desta quarta-feira (4). As paredes de terra cederam sobre ele, causando o soterramento parcial. Um amigo que estava próximo começou a cavar com as próprias mãos e conseguiu liberar a cabeça da vítima, permitindo que respirasse até a chegada do resgate. Testemunhas relataram que o trabalhador chegou a perder a consciência momentaneamente devido à pressão da terra, mas rapidamente recuperou os sentidos.

O socorro chegou em seguida e finalizou o salvamento, confirmando que o homem estava consciente e fora de perigo imediato. Autoridades alertam para os riscos de escavações sem proteção adequada e reforçam a necessidade de equipamentos de segurança em atividades rurais. A rápida ação do amigo foi fundamental para evitar um desfecho trágico, destacando a importância da solidariedade em situações de emergência.

O caso segue sendo acompanhado pela equipe de segurança do trabalho local.