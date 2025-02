Torneio Aryzão de Futebol de Mesa acontece sábado no Bosque Ipês

O Torneio Aryzão 2025 de Futebol de Mesa já tem data marcada para sua 1ª etapa. No próximo sábado (08), a partir das 14h45, o evento será realizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. A competição, que segue a regra 12 Toques, contará com a participação de atletas federados e não-federados.

O campeão da temporada será aquele que somar mais pontos ao longo das dez etapas do torneio. As inscrições estão abertas, com taxa de R$ 20,00, e podem ser feitas pelo site oficial ou pelo WhatsApp. O evento é aberto ao público, com jogos acontecendo no 2º piso do shopping, em frente ao cinema.

Serviço:

1ª Etapa do Torneio Aryzão 2025

Data: Sábado (08/02), às 14h45

Local: Shopping Bosque dos Ipês – 2º piso (em frente ao cinema)

Inscrição: R$ 20,00

Informações: (67) 99217-7632 (WhatsApp)