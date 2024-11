A torcida do Botafogo mostrou sua força ao esgotar, em menos de dois dias, os 22 mil ingressos disponibilizados pela Conmebol para o setor exclusivo na final da Libertadores, contra o Atlético-MG. O jogo será no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O Setor Centenário será o local de apoio para os alvinegros, enquanto os atleticanos terão a mesma quantidade de ingressos para sua torcida.