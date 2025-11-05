TJMS recebe Sandra Artioli como nova desembargadora

Com ampla experiência de 33 anos no Judiciário estadual, Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na manhã desta quarta-feira, 5 de novembro. O ato administrativo ocorreu no gabinete da Presidência do Tribunal, com a presença de colegas, familiares e amigos.

Em seu discurso, a magistrada destacou a importância do diálogo e da conciliação como ferramentas para a resolução justa de conflitos, ressaltando o compromisso de conduzir sua trajetória com responsabilidade e equilíbrio. A posse ocorreu após promoção em sessão do Tribunal Pleno, seguindo as diretrizes das resoluções nº 609/2024 do TJMS e nº 507/2023 do CNJ, que visam equidade de gênero no acesso aos tribunais de segundo grau.

O presidente do TJMS, Des. Dorival Renato Pavan, elogiou o talento da nova desembargadora, ressaltando sua contribuição ao fortalecimento da magistratura sul-mato-grossense. O evento contou ainda com a participação de autoridades, familiares e amigos, celebrando a trajetória pioneira de Sandra Artioli na Justiça estadual.