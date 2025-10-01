quinta-feira, 2/10/2025

Tirar carteira de motorista ficará mais barato com mudança do governo Lula

Medida do Ministério dos Transportes permitirá que candidatos escolham entre autoescola, instrutor autônomo ou ensino a distância, sem exigência de aulas mínimas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Presidente Lula| Distribuição/Claudio Kbene/ PR/Ilustrativa

O presidente Lula autorizou o Ministério dos Transportes a avançar com uma proposta que acaba com a obrigatoriedade de frequentar autoescola para tirar a CNH. A medida, que deve ser apresentada até dezembro, visa reduzir os custos do processo e dar mais liberdade aos candidatos.

Pela proposta, não será mais necessário cumprir o mínimo de 20 aulas práticas e 45 horas teóricas em autoescolas. O futuro motorista poderá optar por ter aulas com instrutor autônomo, usar carro próprio e até estudar de forma remota (EAD).

As aulas práticas deverão ocorrer em áreas fechadas, como condomínios, sem a presença de instrutor. Nas vias públicas, a presença de um profissional habilitado será obrigatória.

Como a proposta não altera o Código de Trânsito Brasileiro, não precisa passar pelo Congresso. Basta revogar a resolução atual do Contran e publicar uma nova.

A medida é vista como popular em um ano pré-eleitoral e pode impactar diretamente o modelo atual das autoescolas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Guardas civis metropolitanos são convocados para curso de habilitação em armamento letal

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (26), a...
Leia mais

DOURADINA: Governo promove palestra sobre jogos na educação infantil e avaliação de aprendizagem

ANELISE PEREIRA - 0
No último sábado, 27 de setembro, a Escola Mirena Amélia Batista recebeu o evento “Jogos na Educação Infantil e Avaliação de Aprendizagem nas Séries...
Leia mais

SELVÍRIA: Secretaria de saúde realiza audiência pública para prestação de contas e apresenta eixos do Plano Plurianual

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria realizou, nesta terça-feira, 30 de setembro, audiência pública para apresentação da prestação de contas referente ao 2º...
Leia mais

Selo nacional de qualidade reforça segurança dos alimentos e abre mercado para produtores locais

Milton - 0
Ponta Porã deu um importante passo na garantia da qualidade dos alimentos e no fortalecimento da economia local. A cidade passou a integrar o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia