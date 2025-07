Terrorista usa explosivo para tentar destruir sacrário de igreja em SC

Um homem tentou destruir o sacrário da Paróquia Santo Estanislau usando um explosivo em Paraguaçu, distrito de Itaiópolis/SC. O ataque ocorreu na quarta-feira (30) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o suspeito acende o artefato, o coloca no sacrário e se afasta rapidamente antes da explosão.

A igreja, fundada no século XIX e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sofreu danos pontuais, mas o ato foi classificado como “atentado terrorista” pelo delegado Cassiano Tiburski. “As consequências materiais foram pequenas, mas o simbolismo do ataque é gravíssimo”, afirmou.

O autor do crime ainda não foi identificado, e a Polícia Civil segue investigando. Ele poderá responder por vilipêndio de objeto religioso e dano qualificado. A comunidade local, abalada, pede justiça e reforço na segurança do templo.