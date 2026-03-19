quinta-feira, 19/03/2026

Tereza recusa convite para vice e frustra plano do PL

Senadora decide permanecer no Senado e retira MS da disputa nacional

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A senadora Tereza Cristina informou ao presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que não pretende compor como vice na chapa do pré-candidato Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A decisão foi comunicada na manhã de quarta-feira (18), encerrando a possibilidade de Mato Grosso do Sul ter representação na vice-presidência.

Cotada para o posto e apoiada por lideranças do partido, Tereza optou por seguir no Senado. Antes dela, o Estado já havia perdido espaço em outra articulação nacional com Simone Tebet, que também foi sondada para compor chapa presidencial. A senadora evitava declarar interesse no cargo e reforçava que a escolha caberia ao candidato.

Tereza também chegou a ser cogitada como vice de Tarcísio de Freitas, cenário que agradava aliados, mas que perdeu força. Em 2022, ela esteve próxima de compor chapa com Jair Bolsonaro, sendo preterida por Braga Neto. Segundo Valdemar, a ausência da senadora na composição pode ter impactado o desempenho eleitoral daquele pleito.

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