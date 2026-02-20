sexta-feira, 20/02/2026

Telessaúde de Mato Grosso do Sul lidera Centro-Oeste

Expansão digital aumenta acesso e reduz filas no SUS

Foto: Agência Brasil

Serviços de telemedicina e telediagnóstico crescem mais de 500% entre 2022 e 2025

Mato Grosso do Sul consolidou-se como líder em cobertura de telessaúde no Centro-Oeste, com expansão de 500% nos últimos três anos. A implantação de bases digitais ampliou o acesso à atenção especializada e contribuiu para reduzir filas de regulação no SUS, com destaque para tele-ECG, teledermatologia, teleoftalmologia, teleconsultas e teleinterconsultas. Em 2025, foram realizados 84.880 tele-ECGs e 18.630 teleinterconsultas, fortalecendo o suporte às equipes de Atenção Primária. Todos os municípios do estado já utilizam serviços de telessaúde, alinhados ao Programa SUS Digital, priorizando educação, tecnologia e interoperabilidade de informações.

A teleoftalmologia itinerante beneficiou oito municípios com 954 exames, enquanto 14 cidades reduziram ou eliminaram a demanda reprimida em especialidades. A Secretaria de Estado de Saúde investe em integração contínua das ferramentas digitais à rotina de atendimento, com kits multimídia e equipamentos distribuídos via Novo PAC. As modalidades contemplam diversas especialidades, incluindo cardiologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, neurologia e reumatologia, ampliando o cuidado qualificado e a resolutividade na rede pública.

