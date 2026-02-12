Tecnologia mapeia áreas rurais para combater crimes no campo

Projeto prevê uso de drones, sensores e mapas georreferenciados para monitorar propriedades rurais

O projeto de lei 6.099/2025, apresentado pelo senador Jayme Campos (União-MT), propõe a criação do Sistema Nacional de Geocercas Rurais de Segurança (Singers) para monitoramento e prevenção da criminalidade em áreas rurais. A iniciativa prevê o uso de tecnologias como drones, câmeras, sensores e GPS, integradas a mapas georreferenciados, para delimitar perímetros digitais e gerar alertas em caso de movimentação suspeita. O sistema permitirá a criação de mapas de calor da criminalidade, o controle de acesso a áreas sensíveis e a produção de relatórios para subsidiar políticas públicas. A proposta inclui a integração de dados de imóveis rurais certificados pelo Incra e o compartilhamento de informações entre órgãos de segurança pública, respeitando princípios legais e de proteção de dados.

O Singers será coordenado pelo Poder Executivo, com participação de órgãos estaduais e federais, e contará com capacitação de agentes e convênios com entidades públicas e privadas. Entre os objetivos estão a identificação de áreas de risco, a ampliação da atuação preventiva e repressiva das forças de segurança e a utilização de inteligência artificial para agilizar respostas a crimes. O senador destaca que a violência no campo, apesar de subnotificada, tem aumentado, gerando prejuízos significativos a produtores e trabalhadores.

O projeto aguarda despacho para tramitação nas comissões e visa integrar tecnologia e segurança para enfrentar desafios em regiões de difícil acesso. A CNA aponta a falta de dados sistematizados sobre criminalidade rural, reforçando a necessidade de medidas coordenadas e eficazes. Com o Singers, espera-se reduzir furtos, invasões e roubos, aumentando a proteção das propriedades e a competitividade do setor agropecuário.