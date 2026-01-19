Técnicos de enfermagem presos após série de homicídios na UTI

Três técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, acusados de matar três pacientes na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, entre novembro e dezembro de 2025, usando substâncias químicas aplicadas diretamente na veia. A investigação corre sob sigilo e aponta que o grupo agia de forma coordenada, com um dos técnicos prescrevendo medicamentos indevidos pelo sistema eletrônico em nome de médicos, retirando-os na farmácia e aplicando nos pacientes sem autorização.

Dois homens e uma mulher, ex-funcionários do hospital, tiveram suas prisões temporárias decretadas em mandados cumpridos entre 11 e 15 de janeiro de 2026. Câmeras de segurança registraram os suspeitos junto aos leitos nos horários das aplicações irregulares. Inicialmente negaram envolvimento, mas depois confessaram. A Polícia Civil analisa dispositivos eletrônicos apreendidos em Ceilândia e Samambaia para aprofundar investigações sobre a coordenação do grupo. O Hospital Anchieta, vítima da ação, instaurou comitê interno e repassou evidências à polícia.

A instituição reforça que mantém contato com familiares e segue colaborando integralmente com as autoridades. O caso tramita em segredo de justiça para preservar a investigação e proteger as partes envolvidas. O hospital reafirma seu compromisso com a segurança dos pacientes, a transparência e a justiça.

Nota oficial do Hospital Anchieta sobre as mortes na UTI

“O Hospital Anchieta S.A., referência em cuidados de saúde em Brasília/DF há 30 anos, vem a público esclarecer as providências adotadas diante de fatos graves envolvendo ex-funcionários da instituição.

Ao identificar circunstâncias atípicas relacionadas a três óbitos ocorridos em sua Unidade de Terapia Intensiva, o Hospital instaurou, por iniciativa própria, em cumprimento ao seu dever civil, ético e ao seu compromisso com a transparência, comitê interno de análise e conduziu investigação célere e rigorosa, que em menos de vinte dias resultou na identificação de evidências envolvendo ex-técnicos de enfermagem, as quais foram formalmente encaminhadas às autoridades competentes.

Com base nessas evidências, fruto da investigação interna realizada pela instituição, o próprio Hospital requereu a instauração de inquérito policial, bem como a adoção das medidas cautelares cabíveis, inclusive a prisão cautelar dos envolvidos os quais já haviam sido desligados da Instituição, prisões as quais foram cumpridas pelas autoridades nos dias 12 e 15 de janeiro de 2026.

Pautado pela transparência de seus processos e pela confiança nos protocolos internos que norteiam sua atuação, o Hospital entrou em contato com as famílias envolvidas, prestando todos os esclarecimentos necessários de forma responsável e acolhedora. Reitera, ainda, que o caso tramita em segredo de justiça, o que impossibilita a divulgação de informações adicionais bem como a identificação das partes envolvidas.

O hospital entende que o segredo de justiça é imprescindível à preservação da apuração, à proteção das partes envolvidas e ao regular exercício das atribuições das autoridades competentes, o qual deve ser estritamente observado de acordo com os limites impostos pela decisão judicial.

O Hospital, enquanto também vítima da ação destes ex-funcionários, solidariza-se com os familiares das vítimas, e informa que está colaborando de forma irrestrita e incondicional com as autoridades públicas, reafirmando seu compromisso permanente com a segurança dos pacientes, com a verdade e a justiça”.