TCE-MS realiza a entrega oficial de livros destinados às Unidades Educacionais de Internação

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã de quinta-feira (26/9), a desembargadora Elizabete Anache, na sede da corte do Tribunal de Contas do Estado, para a entrega oficial de 437 livros doados pelos servidores do TCE-MS.

Este é o resultado de uma parceria inédita realizada entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, firmada em julho deste ano. “O Tribunal de Contas estará sempre presente e se dedicando cada vez mais para oferecer à sociedade aquilo que nós queremos de um futuro melhor para as nossas crianças, os homens e mulheres do futuro e de amanhã”, afirmou conselheiro Jerson Domingos.

Os livros doados pelos servidores do TCE-MS, serão destinados às Unidades Educacionais de Internação (Uneis) do Estado, a começar pela Unei Dom Bosco. O objetivo da ação é promover a leitura como forma de desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Segundo Elizabete Anache, “a medida tem um caráter pedagógico, ela não é punitiva, é pedagógica. E para isso a gente precisa dar meios, instrumentos para que esses jovens se ergam, para que eles verdadeiramente se reintegrem e sejam pessoas plenas e felizes”.