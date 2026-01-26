Taça Brasil Sub-8 masculina terá Campo Grande como sede

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) confirmou Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como sede da 4ª Taça Brasil sub-08 masculina, que será realizada entre os dias 14 e 20 de setembro de 2026. O evento, organizado pela CBFS, terá a promoção do Chelsea Brasil MS Centro de Formação de Atletas, em parceria com a Federação de Futsal do Mato Grosso do Sul, e será realizado no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, com dimensões oficiais de 40×20 metros, piso em epóxi e capacidade para 6.152 espectadores.

Destinada a atletas nascidos em 2018 ou 2019, a competição permite a inscrição de até quatro jogadores com, no mínimo, seis anos completos até o início do torneio. O dia 13 de setembro será reservado para o reconhecimento da quadra e para o congresso técnico presencial, previsto para as 19h, em local a ser definido. As federações estaduais terão até 23 de fevereiro de 2026 para indicar seus representantes, seguindo os critérios da CBFS.

A cidade sul-mato-grossense se tornará o ponto de encontro dos jovens talentos do futsal nacional, proporcionando uma experiência competitiva e social única para atletas, técnicos e familiares, além de movimentar a economia local e reforçar o potencial esportivo do estado.