quarta-feira, 14/01/2026

Suspeito com mandados e fuzil é detido na Via Dutra

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Rodoviária Federal

Na noite de sexta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia um carro roubado na Via Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Durante patrulhamento, os agentes identificaram que a placa do veículo possuía registro de roubo e tentaram abordá-lo, mas ele fugiu pelo acostamento por cerca de três quilômetros até colidir com outro carro.

Após o acidente, o suspeito foi detido, e a revista no veículo revelou um fuzil AK-47, oito carregadores, 616 munições, duas granadas, bipés, mira telescópica, rádio comunicador, cinto tático, além de pertences pessoais. A consulta aos sistemas confirmou dois mandados de prisão por tráfico e associação ao tráfico. A ocorrência foi encaminhada à 64ª Delegacia de Polícia Civil, onde segue em investigação.

POLÍCIA

