Suriname abre mercado para produtos agropecuários brasileiros

O governo brasileiro anunciou com satisfação que o Suriname autorizou a exportação de diversos produtos agropecuários do Brasil, como bovinos vivos para abate, leite e reprodução, além de carne e produtos cárneos bovinos e de aves. A decisão reflete a confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro, fortalecendo as relações comerciais com o país vizinho.

Em 2024, as exportações agropecuárias para o Suriname atingiram US$ 28,5 milhões, com perspectivas de crescimento. Esse marco eleva para 325 as novas oportunidades de negócios no setor agro desde 2023, resultado de uma colaboração entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores.