SONORA: Emily Oliveira é eleita rainha do rodeio 2025

Um grande show foi montado durante a realização do Qualify, para coroar a nova Rainha do Rodeio de Sonora. As escolhidas pelos jurados foram Emily Oliveira, como Rainha do Rodeio 2025, Debora Nicoli como princesa e Yasmim Garcia, escolhida como madrinha.

A escolha da Rainha do Rodeio foi um marco no evento, um show de beleza e desenvoltura, destacando a representatividade da mulher em eventos que basicamente são voltados para homens.

A prefeita de Sonora, Clarice Ewerling (MDB) destacou o sucesso do evento, que foi realizado em conjunto com o Qualify e com a Cavalgada.

“Tudo ocorreu muito bem, foi um grandioso evento, atraindo famílias inteiras, fomentando o comercio local e movimentando toda cidade. Também tivemos a honra de assistir a apresentação das candidatas a Rainha do Rodeio, estão todas de parabéns. Meus parabéns a ganhadora Emily Oliveira, a Princesa Debora Nicoli e a madrinha Yasmim Garcia, vamos agora para a ExpoSonora”, concluiu Clarice.