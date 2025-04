Solicitações para poda e remoção de árvores também poderão ser registradas de forma on-line

A partir de agora, os cidadãos de Campo Grande têm mais uma opção para solicitar a poda ou remoção de árvores. Os pedidos poderão ser feitos tanto de forma presencial quanto digital, facilitando o acesso ao serviço e promovendo a agilidade e celeridade no atendimento.

“Começamos uma nova etapa no nosso compromisso com a modernização dos serviços públicos em Campo Grande. A partir de agora, os pedidos de poda e remoção de árvores poderão ser feitos de forma totalmente on-line, possibilitando mais agilidade, transparência e praticidade para o cidadão. A medida além de facilitar o acesso da população aos serviços da SEMADES, contribui para uma gestão mais eficiente, utilizando a tecnologia para aproximar o poder público da população e para promover uma cidade mais humana e mais inteligente”, diz a secretária-adjunta de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), Vera Bacchi.

O que fazer se a árvore estiver no passeio público?

Em caso de árvores localizadas em calçadas (de imóveis particulares) o protocolo deverá ser enviado para o e-mail arvorecg@gmail.com com os seguintes documentos anexos:

– Requerimento de Poda e/ou Supressão de Árvore devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal (disponível no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/sec-downloads/requerimento-de-poda-e-remocao-de-arvore/ );

– Cópia do CPF do proprietário do imóvel ou seu representante legal;

– Cópia do IPTU ou Ficha Imobiliária;

– Foto da árvore que possibilite sua identificação.

O que fazer se a árvore estiver dentro do imóvel?

Nos caso de árvores localizadas em áreas particulares (dentro do imóvel) as informações referentes ao protocolo, procedimentos e documentos necessários para formalização da solicitação podem ser verificadas na página eletrônica da SEMADES no link https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/dentro-do-imovel/

Se a necessidade de remoção da árvore for para realização de obra, orientamos acessar a página https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/arborizacao-urbana/podas-e-remocoes/ para mais informações.

Posso fazer o pedido presencial?

As solicitações de forma presencial seguem em funcionamento e devem ser direcionadas ao setor de arborização, localizado no 2º andar do prédio anexo da Central de Atendimento ao Cidadão, situado na Rua Marechal Rondon, 2655, em frente à Maternidade Cândido Mariano.

Com o requerimento de Poda e/ou Supressão de Árvore (https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/sec-downloads/requerimento-de-poda-e-remocao-de-arvore/) devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal é só ir até o setor responsável com os documentos abaixo:

– Cópia do CPF do proprietário do imóvel ou seu representante legal;

– Cópia do IPTU ou Ficha Imobiliária.

A avaliação é gratuita, mas nos casos das árvores localizadas dentro dos imóveis a execução do serviço de poda ou remoção fica sob responsabilidade do proprietário ou possuidor, podendo ser exigida medida compensatória prévia à autorização de supressão.

Em casos de árvores localizadas em áreas públicas (que estejam provocando algum risco para a população) como canteiros centrais e praças, o cidadão poderá acessar o requerimento disponível no site e solicitar a remoção anexando o requerimento, cópia do documento pessoal CPF e foto da árvore em questão, enviando para e-mail arvorecg@gmail.com .