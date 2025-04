Solicitação de Jamilson Name traz melhorias ao Bairro Paulo Coelho Machado

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) deu início às obras de melhorias na praça localizada na Rua Pedro Rodrigues da Fonseca, no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. O pedido, que inclui manutenção da academia ao ar livre, cercamento da quadra de areia, construção de uma quadra poliesportiva e instalação de um parque infantil, foi protocolado na Prefeitura Municipal e na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

Nesta quinta-feira, 10 de abril, as primeiras ações começaram a ser executadas, com a limpeza do mato e poda das árvores, atendendo às solicitações da comunidade. “A limpeza já foi iniciada, e isso traz alívio para a população. Vamos continuar acompanhando o andamento dos trabalhos”, afirmou Jamilson.

A líder comunitária Ondina Moraes, que intermediou o pedido, ressaltou a importância das melhorias para os moradores locais, destacando que a praça é um ponto de convivência fundamental para a região. O deputado também reforçou seu compromisso de acompanhar as obras para garantir que todas as intervenções sejam realizadas conforme solicitado pela comunidade.

Foto: Ondina Moraes