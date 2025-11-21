sábado, 22/11/2025

SINPRF/MS realiza festa de confraternização no Clube Estoril

Milton
Milton

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS) promove, no próximo 5 de dezembro, sua tradicional Festa de Confraternização, reunindo associados e familiares para celebrar o encerramento de mais um ano de trabalho, superação e união. O evento será realizado no Clube Estoril, a partir das 17h, em um ambiente descontraído preparado especialmente para proporcionar momentos de alegria e integração.

A programação contará com muito chope gelado, comida de boteco e um clima acolhedor, marcado pela animação das Bandas de Ontem e Samba de Segunda e pelo reencontro dos colegas que, ao longo de 2024, enfrentaram desafios e conquistas lado a lado. Para embalar a festa, o SINPRF/MS preparou uma noite com muito samba, flash back e boa música, garantindo que a comemoração seja vibrante do começo ao fim.

A confraternização é uma oportunidade de agradecer e valorizar o trabalho dos policiais rodoviários federais, que diariamente desempenham um papel essencial na segurança das estradas do Estado. É também o momento de celebrar as vitórias, renovar as energias e fortalecer os laços que fazem do sindicato uma grande família.

O SINPRF/MS convida todos os seus associados e seus familiares para participarem desta celebração especial, marcada pela alegria, camaradagem e gratidão por mais um ano superado. Que venha 2025, com novos desafios e ainda mais conquistas.

CATEGORIAS:
GERAL

