Simone Tebet deixa MS e anuncia candidatura ao Senado por SP

Ministra do Planejamento confirma saída do governo e mira retorno ao Congresso

Simone Tebet confirma mudança para SP e mira Senado após deixar cargo no governo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou que deixará o cargo em abril para disputar o Senado Federal por São Paulo, decisão comunicada após o 96º Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento em Campo Grande. Natural de Três Lagoas, a ex-senadora de Mato Grosso do Sul deve concorrer atendendo a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou o convite em conversas desde janeiro. Simone destacou sua ligação pessoal e acadêmica com São Paulo, onde fez mestrado e mantém vínculos familiares, justificando a mudança de estado.

Ela explicou que a decisão foi tomada após diálogo com a família, incluindo sua mãe, e enfatizou a importância de anunciar a candidatura em MS por gratidão à sua terra natal. Questionada sobre possível filiação ao PSB, Simone disse que a decisão será tomada dentro da janela partidária até abril. A ministra ressaltou que sua trajetória política, vínculos familiares e experiência profissional a conectam tanto a Mato Grosso do Sul quanto a São Paulo. A candidatura marca o retorno de Simone à disputa pelo Senado, desta vez em um estado vizinho ao seu de origem.

