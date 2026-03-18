Sidrolândia se conecta ao futuro do turismo com estratégias voltadas à experiência e sustentabilidade

Sidrolândia marcou presença em um importante momento para o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso do Sul. Por meio da Fundação de Turismo, o município participou do lançamento da Estratégia de Turismo 2026, promovido pelo Governo do Estado em parceria com o Sebrae MS.

O encontro apresentou um planejamento moderno e integrado, com foco na internacionalização, no fortalecimento do turismo de experiência e na sustentabilidade, pilares que vêm ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional e internacional.

Durante o evento, Campo Grande foi destacada como polo estratégico para eventos e principal porta de entrada para o Pantanal, reforçando o potencial do estado em atrair visitantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo.

A estratégia também prevê a integração de Mato Grosso do Sul ao turismo nacional e internacional, impulsionando segmentos como a pesca esportiva e a criação de novas rotas turísticas, valorizando as riquezas naturais, culturais e econômicas de cada município.

Além disso, foram apresentadas diretrizes práticas para fortalecer o setor em diferentes frentes, como a governança turística e a articulação entre os territórios, com uso de dados e integração entre instituições. Outro ponto importante foi a estruturação de produtos, roteiros e experiências turísticas, com foco em inovação, competitividade e vivências personalizadas, sempre alinhadas à sustentabilidade.

O plano também destaca a qualificação dos serviços turísticos, com incentivo à capacitação contínua, uso de ferramentas de gestão e foco na experiência do visitante, promovendo um atendimento cada vez mais preparado e integrado às demandas do mercado.

Entre as iniciativas apresentadas, estão projetos voltados ao desenvolvimento do turismo em Mato Grosso do Sul, como o fortalecimento do agroturismo, turismo de base comunitária, turismo acessível, trilhas, campismo e o direcionamento estratégico da pesca esportiva, ampliando as possibilidades de crescimento para os municípios.

Sidrolândia acompanha esse movimento com atenção, buscando oportunidades para fortalecer o turismo local, gerar renda e ampliar as possibilidades de desenvolvimento sustentável.