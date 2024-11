SIDROLÂNDIA: Assinadas ordens de serviço para reformas do estádio e ESF Malvinas

A prefeita Vanda Camilo assinou na manhã desta sexta-feira (22/11), em seu Gabinete no Paço Municipal, duas ordens de serviço em que a Prefeitura de Sidrolândia autoriza o início das reformas do Estádio Municipal Sotero Zárate e do ESF Malvinas através da empresa vencedora dos dois certames licitatórios, Queiroz PS Engenharia.

A partir deste ato, a empresa passa a organizar sua estrutura para a execução da empreita.

A principal praça esportiva do município receberá revitalização em sua estrutura pela primeira vez, enquanto que as melhorias no ESF integram um pacote de investimentos em reformas em seis unidades de saúde do município, anunciadas em julho pela prefeita.

Ala que será revitalizada no Estádio Sotero Zárate (Foto: Gledson Rocha)

Sotero Zárate

O projeto em andamento contemplará os vestiários dos atletas e dos árbitros, banheiros, acesso à entrada no campo, a cabine acima dos vestiários, área de circulação, parte administrativa.

A área total a ser reestruturada é de 613,32m². Os vestiários passarão dos atuais 46m² para 79m².

Além da contrapartida financeira pela Prefeitura, a revitalização do Estádio Sotero Zárate também terá recursos do Governo Federal através de emenda do deputado federal Beto Pereira, e do Governo do Esporte via Fundesporte, cuja verba foi articulada pelo deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa.

Haverá outra licitação para a revitalização do Sotero Zárate, onde a Prefeitura aguarda pelo liberação da Caixa Econômica Federal, para a cobertura da arquibancada, e reformas e pintura da arquibancada e cabines de imprensa. A gestão já orçou este certame em R$ 593.361,42.

ESF Malvinas também receberá obras (Foto: Deivid Guardiano)

ESF Malvinas

Importante unidade de saúde localizada no Bairro São Bento, receberá investimento de R$ 674.075,62. O recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet, liberado pelo Ministério da Saúde, com contrapartida financeira pela Prefeitura.

O posto Malvinas receberá reparos na cobertura, substituição do piso, pintura do prédio, troca do forro, adaptação para acessibilidade, incluindo a instalação de sanitários acessíveis com piso tátil de orientação, instalação de novas esquadrias.

“Nossa gestão trabalhou com afinco, e hoje demos um passo fundamental para a realização destas duas obras, onde a Prefeitura em breve, entregará à população, o nosso estádio e a unidade de saúde Malvinas completamente revitalizados”, declarou a prefeita.