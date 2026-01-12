Setor de papel e celulose gera empregos em MS

O setor de papel e celulose tem se destacado como um motor de crescimento do emprego formal em Mato Grosso do Sul. Empresas associadas ao Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de MS (SINPACEMS) registraram quase 4 mil contratações ao longo de 2025, fortalecendo o mercado de trabalho regional e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, com base no Painel de Informações do Novo Caged, Mato Grosso do Sul acumulou saldo positivo de 16.368 empregos formais entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e a participação do setor de papel e celulose foi expressiva nesse crescimento.

A Eldorado Brasil Celulose liderou as contratações com 2.002 vagas, incluindo 366 mulheres, enquanto a Suzano registrou 1.868 admissões, sendo 556 do sexo feminino. A São José Papel e Embalagens contratou 80 profissionais, com 20 mulheres, e a Sylvamo contabilizou 35 novas contratações, das quais 13 eram mulheres. No total, as associadas do sindicato geraram 3.985 empregos, reforçando a inclusão profissional e promovendo a diversidade de gênero no setor industrial. Para o presidente do SINPACEMS, Elcio Trajano Jr., o crescimento do segmento demonstra a importância da indústria para a diversificação do mercado de trabalho e para a geração de renda local, impactando positivamente as cadeias produtivas relacionadas.

Ele ressalta ainda que a participação feminina nos novos postos de trabalho evidencia o compromisso das empresas com oportunidades igualitárias e capacitação profissional. O governo estadual destaca que Mato Grosso do Sul apresenta atualmente a quarta menor taxa de desemprego do país, com um mercado de trabalho ainda aquecido, impulsionado pela instalação de grandes empreendimentos e pelo dinamismo das indústrias instaladas na região.