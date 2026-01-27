Sete times buscam primeira vitória no Campeonato Estadual

O Campeonato Sul-Mato-Grossense tem nesta quarta-feira (28) a segunda rodada completa, com cinco partidas em Dourados, Campo Grande, Naviraí, Costa Rica e Rio Brilhante. Na estreia, disputada no sábado (24), apenas Águia Negra e Bataguassu venceram, enquanto os outros cinco times empataram, incluindo Operário e Corumbaense. Operário lidera com quatro pontos, seguido por Bataguassu e Águia Negra com três cada, enquanto CRA, CREC, DAC, Ivinhema e Corumbaense somam um ponto; Naviraiense e Pantanal ainda não pontuaram. A rodada começa às 15h30 no Estádio Douradão, em Dourados, com DAC tentando a primeira vitória diante do Pantanal, que vem de duas derrotas. Às 19h30, Costa Rica recebe Ivinhema no Estádio Laertão, confronto entre times que empataram na estreia, e Naviraiense encara o Corumbaense no Virotão.

Em Rio Brilhante, Águia Negra enfrenta Bataguassu no Ninho da Águia, duelo dos vencedores da primeira rodada. Em Campo Grande, o líder Operário recebe o CRA no Estádio Jacques da Luz, buscando mais uma vitória contra o caçula da Série A, enquanto Aquidauana tenta mostrar força fora de casa. Todas as partidas terão árbitros e assistentes definidos e algumas transmissões nos canais oficiais do YouTube. A rodada promete movimentar a tabela, manter a expectativa alta e aproximar torcedores espalhados pelo estado da emoção do Estadual.