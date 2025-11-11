Sete presos em MS por golpe do falso advogado

Sete pessoas foram presas nesta terça-feira (11) durante a Operação “Alvará Fantasma”, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe do falso advogado em MS e outros estados. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Aquidauana, Nova Andradina, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas e no Piauí.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em junho deste ano, em Florianópolis (SC), após uma vítima catarinense perder cerca de R$ 100 mil. O grupo planejava e executava os golpes a partir de Aquidauana, mantendo ramificações em outras cidades sul-mato-grossenses. A quadrilha é suspeita de ter aplicado fraudes similares contra outras vítimas em Santa Catarina, totalizando prejuízo superior a R$ 170 mil.

Os criminosos se passavam por advogados por meio de aplicativos de mensagens, utilizando nomes, fotos e registros verdadeiros da OAB, além de documentos falsificados com timbres e assinaturas do Judiciário. As vítimas eram convencidas a realizar depósitos referentes a custas processuais ou liberação de alvarás inexistentes.

Durante a operação, os policiais apreenderam celulares e outros dispositivos eletrônicos usados nas fraudes. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 mil em cada uma das 63 contas vinculadas aos investigados. Os sete presos responderão por fraude eletrônica e associação criminosa, e as investigações seguem para identificar outros possíveis integrantes do grupo.