Sete de Setembro aposta na base para retorno às competições estaduais

O CD Sete de Setembro inicia a temporada 2026 com foco na formação de atletas da base, planejando competir nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, além de avaliar retorno à Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com nova sede administrativa e treinos no Centro Esportivo José Francisco Santos (Zé Tabela), o clube busca oferecer estrutura completa e profissionais experientes para desenvolvimento técnico e intercâmbio com outros clubes. O presidente Tony Montalvão e o supervisor Nei César lideram o planejamento, incluindo escolinhas para crianças de 8 a 13 anos, com projeção de alto rendimento a partir da Sub-13.

A temporada terá início em março com o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13, onde o Sete enfrentará clubes do sul do estado, como Urso de Mundo Novo, Ponta Porã SE, CE Naviraiense, EC Águia Negra, Instituto Aefa, Ceart FC, União AC, Instituto Ismaily e Ubiratan EC/DS, reforçando a estratégia de formar atletas locais e fortalecer a presença do clube nas competições estaduais. A reestruturação busca não apenas retorno às vitórias, mas consolidar o Sete de Setembro como referência na formação de novos talentos no futebol sul-mato-grossense.