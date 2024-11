SESAU finaliza campanha Novembro Azul com mais de 500 atendimentos e evento exclusivo para servidores

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) concluiu nesta sexta-feira (29) a Campanha Novembro Azul com um evento voltado exclusivamente para os servidores homens. Sob o tema “Cuidar da saúde também é coisa de homem!”, a ação aconteceu no pátio da SESAU e enfatizou a importância da prevenção ao câncer de próstata e do cuidado integral com a saúde masculina.

Na abertura do evento, o secretário-adjunto da SESAU, Aldecir Dutra, representando a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a relevância da iniciativa, lembrando o papel essencial dos profissionais que muitas vezes colocam a saúde da população acima da própria.

“Cuidar de quem cuida é essencial. Muitas vezes, os profissionais de saúde, por estarem focados em atender a população, acabam deixando de lado sua própria saúde. Nosso objetivo é conscientizá-los sobre a importância da prevenção e oferecer um momento para que eles possam se cuidar. Nosso gabinete está sempre aberto para acolher qualquer servidor. Temos buscado oferecer acolhimento e amenizar as dificuldades enfrentadas no dia a dia”, pontuou Dutra.

A médica Talita Kele Alves, da CRAB/SESAU, reforçou a necessidade da prevenção. “A prevenção é a chave para evitar doenças graves. Precisamos reforçar a importância dos exames periódicos. O homem precisa se conscientizar sobre os cuidados com a saúde e lembrar que ele tem pessoas que o amam, como uma filha, um filho, esposa, mãe, irmãos. Então, ele precisa ter essa consciência em relação à sua saúde e à sua família.”

O evento contou com rodas de conversa para abordar temas relevantes, como a saúde mental. O psicólogo Gaspar Lamarque Rodrigues (GERSAL/SESAU) destacou a necessidade do autocuidado emocional. “Nós, homens, precisamos desconstruir a ideia de que não podemos falhar. Aceitar nossas emoções e buscar ajuda quando necessário é fundamental para uma vida mais saudável.”

O educador físico Rony Wallas Fonseca Froz abordou a importância de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. “O consumo excessivo de açúcar é um fator de risco para doenças crônicas. Pequenas mudanças, como caminhadas diárias, podem fazer a diferença na saúde do homem.”

Diego Resende Espíndola, residente multiprofissional e educador físico da USF Tiradentes, destacou a continuidade da atividade física na vida do homem, especialmente após a aposentadoria. “Após se aposentarem, muitos homens deixam de praticar atividades físicas. Precisamos incentivar hábitos saudáveis que possam ser mantidos ao longo da vida. O homem precisa se manter ativo, mesmo na aposentadoria. Ele não pode se apagar.”

Os servidores presentes também aproveitaram os serviços oferecidos no evento. Um exemplo foi Alexandre Nogueiro Rodrigues, de 45 anos, assistente administrativo na SESAU há 19 anos. Ele destacou a importância da ação. “Essas ações são fundamentais para a prevenção. O homem muitas vezes negligencia a saúde, mas precisamos mudar essa mentalidade. Sempre procurei me cuidar, sou casado e tenho filhos.”

Rodrigo Ribeiro Guimarães, de 25 anos, gerente de educação popular em saúde e servidor da SESAU há sete anos, também compartilhou sua visão: “Precisamos parar com o preconceito em relação ao cuidado com a saúde masculina. A prevenção é o melhor caminho.”

Com ações como essa, a SESAU encerra a Campanha Novembro Azul reafirmando o compromisso com a saúde e o bem-estar dos seus servidores, promovendo conscientização e incentivando o cuidado integral com a saúde masculina. Iniciativas assim são fundamentais para transformar a cultura de prevenção entre os homens e fortalecer a atenção à saúde dentro da própria rede municipal.

Atividades e Serviços Oferecidos

Os servidores participaram de diversas atividades, incluindo:

• Atualização do calendário vacinal

• Testes de glicemia capilar

• Aferição de pressão arterial

• Consulta em homeopatia

• Massagens relaxantes

• Testes rápidos para HIV e sífilis

• Agendamento para acolhimento psicossocial

• Rodas de conversa sobre saúde mental e prevenção ao câncer de próstata

•Agendamento de consultas médicas.

Resultados da Campanha Novembro Azul nas Unidades de Saúde da Família

Ao longo do mês, a Campanha Novembro Azul foi realizada nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs), contabilizando mais de 500 atendimentos aos homens.

Entre os serviços prestados, destacam-se:

• Aferição da pressão arterial

• Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites

• Ultrassonografia de próstata

• Consultas com urologistas

Encerramento com Ação Acessível

No dia 28 de novembro, uma ação especial foi realizada no Centro de Referência em Saúde do Homem, com programação acessível para homens surdos, em parceria com o Centro Municipal de Interpretação de Libras (CMIL). A programação incluiu palestras e exames PSA para homens acima de 40 anos.

Compromisso com a Saúde do Homem

A SESAU reforça o compromisso de continuar promovendo ações preconizada pelo Ministério da Saúde que incentivem a saúde integral masculina, alinhadas à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), com foco na prevenção, acolhimento e promoção da saúde sexual e reprodutiva.