Na ALESP, Urandir Oliveira assume presidência de conselho de pesquisas

O pesquisador e empresário Urandir Fernandes de Oliveira foi empossado nesta quinta-feira (26), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), como Presidente do Conselho de Pesquisas Avançadas da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM). A cerimônia marcou também sua nomeação como comendador da instituição.

Com mais de 30 anos dedicados à pesquisa científica e tecnológica, Urandir é fundador do Ecossistema Internacional Dakila, presente em quatro continentes. Suas investigações envolvem geociência, arqueologia, origem da humanidade e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis.

A nomeação integra as celebrações de 25 anos da ABRAHM e reconhece a contribuição do pesquisador à disseminação de conhecimento no Brasil e no mundo. Durante o evento, ele recebeu medalhões com a esfinge de Juscelino Kubitschek, patrono da academia.

Para Urandir, a homenagem é um marco para as pesquisas realizadas por Dakila e um reforço do compromisso com a transformação da sociedade por meio da ciência.