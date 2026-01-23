SES fortalece parcerias com a UFMS para ampliar diagnóstico e vigilância de doenças infecciosas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) fortalece parcerias com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para ampliar o diagnóstico, a vigilância e a pesquisa em doenças infecciosas e parasitárias em todo o Estado

Com foco no fortalecimento da vigilância em saúde e na ampliação do acesso a exames especializados, a SES mantém uma parceria estratégica com a UFMS para o desenvolvimento de diagnósticos laboratoriais e pesquisas voltadas às doenças infecciosas e parasitárias.

A cooperação envolve o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias e o Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que atuam no apoio à rede estadual de saúde, especialmente em áreas onde ainda não há exames disponíveis na rotina do SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, a integração entre gestão pública e universidade é essencial para fortalecer a rede de diagnóstico no Estado. “Essa parceria com a UFMS é estratégica para qualificar a vigilância em saúde em Mato Grosso do Sul. Ao integrar pesquisa, inovação e assistência, conseguimos ampliar o acesso a exames especializados, fortalecer o diagnóstico de doenças negligenciadas e oferecer uma resposta mais eficiente à população”, destacou Maymone.

Diagnóstico de doenças negligenciadas e apoio à vigilância

Para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFMS, Anamaria Paniago, a parceria permite transformar pesquisa em benefício direto para a população.

“Essa cooperação é fundamental para a pesquisa aplicada à saúde pública, especialmente no diagnóstico de doenças negligenciadas, para as quais ainda não existem exames disponíveis no SUS. Com o apoio da SES, os laboratórios da universidade contribuem diretamente para o diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias no Estado, beneficiando principalmente os pacientes em situação de maior vulnerabilidade”, afirmou Paniago.

Parceria iniciada em 2019 e ampliada na pandemia

A parceria entre a SES e a UFMS foi formalizada em 2019, por meio de um acordo de cooperação voltado inicialmente à realização de exames desenvolvidos no próprio laboratório da universidade para a vigilância das micoses sistêmicas, ampliando a capacidade diagnóstica do Estado.

Durante a pandemia de covid-19, a cooperação foi ampliada com a atuação direta do laboratório no apoio à testagem da população. Com apoio do Governo Federal, a equipe participou do atendimento em sistema de drive-thru e realizou mais de 45 mil exames, fortalecendo a integração entre a universidade e a Secretaria de Estado de Saúde.

Atualmente, um novo acordo de cooperação prevê investimentos em tecnologias voltadas ao diagnóstico de doenças negligenciadas e o planejamento de novas ações para os próximos anos, com foco na vigilância contínua e no fortalecimento permanente da rede estadual de diagnóstico.

Para o biólogo e professor responsável pelo Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFMS, James Venturini, a parceria tem papel decisivo na consolidação da vigilância em saúde no Estado. “Desde 2019, essa cooperação tem permitido ampliar a realização de exames especializados, apoiar a resposta em momentos críticos como a pandemia e investir em novas tecnologias para o diagnóstico de doenças negligenciadas. Agora, estamos planejando os próximos passos para fortalecer ainda mais a vigilância dessas doenças nos próximos anos”, concluiu Venturini.