Servidoras de diferentes gerações apontam conquistas e planejam o futuro no Governo de MS

No Dia do Servidor, comemorado hoje (28), a história do sonho e da dedicação de duas servidoras públicas se une para homenagear todos os trabalhadores que contribuem para que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ofereça serviços de qualidade em seus 79 municípios.

A construção permanente da valorização profissional daqueles que atuam como servidores também faz parte das conquistas ao longo dos anos. Terezinha Arantes Bernardes, 70 anos, é uma das servidoras na ativa mais antiga do Estado, e Sandriane Soares Batista de Souza, 32 anos, é uma das mais recentes servidoras, assumindo na semana passada a vaga na área de fiscalização ambiental no Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Terezinha é servidora pública desde 1° de outubro de 1975, dois anos antes da criação de Mato Grosso do Sul, e continua na ativa. Ela trabalha há dez anos na área de gestão de pessoas, na SAD (Secretaria de Estado de Administração), onde atua na coordenação das carreiras públicas.

“A cada projeto que a gente consegue avançar em correção de distorção, avaliação e promoção do desenvolvimento do servidor, que tinha expetativa de ser reconhecido, eu tenho o sentimento de estar motivando o servidor que está lá na ponta na saúde, educação, segurança. Pelo tempo que estou no Estado eu já vi professor muito frustrado com salário, hoje não é esse o motivo de estar com alguma dificuldade. Nós contribuímos para que hoje o salário do professor esteja melhor. Fizemos estudos neste sentido e buscamos viabilizar em levar informação para os gestores, dá satisfação saber que de alguma forma contribui para a satisfação naquilo que o servidor está fazendo quando atende a população”, explicou Terezinha.

Os quase 50 anos de atuação como servidora pública, possibilitam que ela avalie as situações de forma abrangente e possa opinar de maneira eficiente em diversas áreas. Para ela, o conhecimento que cada servidor possui é a melhor contribuição que pode ser dada para o trabalho, beneficiando a população.

Terezinha já soma quase 50 anos de serviço público

“O que pode oferecer de melhor é o conhecimento de forma comprometida. A gente tem que fazer o máximo que puder com as ferramentas que temos. No serviço público, pelo fato de não estar diretamente relacionado com o recurso que te financia, às vezes o servidor fica meio descomprometido com o resultado. Temos um potencial muito grande, e uma gestão com capacidade de avançar com responsabilidade e comprometimento. Torço para que aconteça muitas coisas na vida dos cidadãos, proporcionado pelos servidores comprometidos com o trabalho, felizes e realizados”, disse Terezinha.

Enquanto a servidora com 49 anos de trabalho dedicados a função avalia o momento atual de valorização, a indígena terena Sandriane, que tomou posse no dia 21 de outubro, para atuar na área de fiscalização ambiental do Imasul, afirma que realizou um grande sonho.

“Desde muito cedo, ser servidora pública sempre foi o meu sonho, e venho lutando por isso há muito tempo. Fui aprovada no concurso pela conta indígena. Isso é de grande importância, porque traz o reconhecimento para a cultura e a história do meu povo”, disse Sandriane.

A atuação na área do meio ambiente, na preservação dos recursos naturais, também é apontada por ela como de grande importância para o atual momento. “A área do meio ambiente sempre foi a que eu mais amei em toda a minha vida, pela preservação dos recursos naturais e pela conscientização do desenvolvimento sustentável. O meio ambiente é muito importante para a sobrevivência de todos nós, então eu pretendo trabalhar com toda a minha dedicação para que haja essa preservação e conscientização da importância dele”, disse servidora.

Sandriane assinando a posse no Imasul

A interação com os demais servidores também já faz parte dos planos de Sandriane. “Pretendo me inspirar bastante naqueles servidores que já estão atuando na área há muito tempo e buscar o máximo possível essa interação para que o trabalho floresça junto. Quero buscar com eles o conhecimento que construíram até aqui e a partir de então deixar um legado também para as próximas gerações”, finalizou.