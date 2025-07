CAMAPUÃ: Prefeitura inicia pavimentação com paralelepípedos na rua Expedito Silva

A Prefeitura de Camapuã segue investindo na melhoria da infraestrutura urbana e está realizando a pavimentação com paralelepípedos na rua Expedito Silva, localizada próxima ao antigo cemitério da cidade.

A via, que antes era de terra e se encontrava sem condições adequadas de uso, está passando por uma transformação completa. Já foram construídos os meios-fios com concreto, e a obra está na fase de colocação dos paralelepípedos.

Com a revitalização, a rua ganhará mais funcionalidade, segurança e valorização. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em recuperar espaços urbanos e promover qualidade de vida para a população.

A Prefeitura de Camapuã continua trabalhando com responsabilidade e planejamento para garantir que mais ruas recebam melhorias, contribuindo com o desenvolvimento do município.