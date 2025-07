Dólar cai a R$ 5,42, menor desde agosto

O dólar comercial fechou esta quarta-feira (2) cotado a R$ 5,42, alcançando o menor valor desde agosto de 2024, com queda de 0,75%. A redução na moeda americana reflete a desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que abre espaço para uma possível queda dos juros pelo Federal Reserve antes do previsto. Essa expectativa atrai investimentos para países emergentes, como o Brasil, e favorece a valorização do real.

No mercado local, o índice Ibovespa registrou leve queda de 0,36%, fechando em 139.051 pontos, puxado pela venda de ações de bancos após ganhos recentes. Apesar disso, papéis de mineradoras e petroleiras tiveram valorização.

A valorização das commodities tem sido outro fator que beneficia a economia brasileira e fortalece o real frente ao dólar. A moeda americana acumula queda de mais de 12% em 2025, em meio a um cenário global de juros mais baixos e fluxo de capitais para economias emergentes.